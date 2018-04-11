В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал

На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках. Также в районе Каменки агрессор применил вооружения танка, гранатометы - близко Авдеевки, Марьинки и Талаковки, а крупнокалиберные пулеметы - по нашим позициям неподалеку Павлополь, Гнутово и Водяного.

Кроме этого, защитники Авдеевки, Водяного и Гнутово обстреляны из стрелкового оружия, а в районе Марьинки - велся снайперский огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении от начала суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.