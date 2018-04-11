|С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
|11.04.2018 18:43
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В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадалС начала суток российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов по украинским опорных пунктах, применив вооружение запрещенное Минскими соглашениями.
Фото: EPA/UPG
На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках. Также в районе Каменки агрессор применил вооружения танка, гранатометы - близко Авдеевки, Марьинки и Талаковки, а крупнокалиберные пулеметы - по нашим позициям неподалеку Павлополь, Гнутово и Водяного.
Кроме этого, защитники Авдеевки, Водяного и Гнутово обстреляны из стрелкового оружия, а в районе Марьинки - велся снайперский огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении от начала суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Напомним, что за минувшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.