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С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
11.04.2018 18:43
С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал
С начала суток российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов по украинским опорных пунктах, применив вооружение запрещенное Минскими соглашениями.
С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ Фото: EPA/UPG

На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках. Также в районе Каменки агрессор применил вооружения танка, гранатометы - близко Авдеевки, Марьинки и Талаковки, а крупнокалиберные пулеметы - по нашим позициям неподалеку Павлополь, Гнутово и Водяного.

Кроме этого, защитники Авдеевки, Водяного и Гнутово обстреляны из стрелкового оружия, а в районе Марьинки - велся снайперский огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении от начала суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, что за минувшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.

  • Боевики обстреляли старую Авдеевку - люди просидели в укрытии до утра
  • Сутки в АТО: 64 обстрелы, 5 пострадавших

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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