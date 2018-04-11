В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
сообщили о вероятности превышения среднесуточной температуры
воздуха. Температура воздуха в столице превысила отметку +23,8°
Фото: Наталка Діденко / Facebook Сегодняшняя температура воздуха в
столице превысила отметку +23,8°, что на 1,7° выше предыдущего
исторического значения для этого дня 1959 года."Учитывая повышенный
температурный фон, существует вероятность превышения и
среднесуточной температуры воздуха, о чем будет сообщено
завтра", – добавили в центре.
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