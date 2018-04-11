Погода, Новости, загрузка...
В Киеве 11 апреля стало самым теплым за последние 59 лет
11.04.2018 18:44
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили о вероятности превышения среднесуточной температуры воздуха. Температура воздуха в столице превысила отметку +23,8° Фото: Наталка Діденко / Facebook Сегодняшняя температура воздуха в столице превысила отметку +23,8°, что на 1,7° выше предыдущего исторического значения для этого дня 1959 года."Учитывая повышенный температурный фон, существует вероятность превышения и среднесуточной температуры воздуха, о чем будет сообщено завтра", – добавили в центре.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить