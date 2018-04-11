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Буде скандал? Віру Брежнєву запідозрили у плагіаті пісні (ВІДЕО)
11.04.2018 18:48
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Тема плагіату, особливо серед українських виконавців, доволі поширена, втім, серед менш відомих зірок - важко повірити, але днями шанувальники Віри Брежнєвої помітили, що її пісня "Близькі люди" дуже схожа на композицію чилійської співачки.

Композицію "Luz de Piedra de Luna" Javiera Mena записала ще 8 років тому. Шанувальники заявили, що приспіви обох композицій дуже схожі, тож чи не чекати нам скандалу?

Цікаво, що під гарячу руку може потрапити не лише Віра та її репутація, але й Костянтин Меладзе, який пише переважну більшість композицій з репертуару дружини.

Поки що спробуємо послухати і порівняти:



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