Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью lb.ua.

"По нашим консервативным расчетам, это (доход от игорного бизнеса - ред.) 5-9 миллиардов гривень ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если всё заработает", - отметила она.

В то же время она отметила, что законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду.

"Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистические доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета", - добавила министр.

По её словам, доход от законопроекта о добыче янтаря в настоящее время ещё рассчитывается.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, который получил номер 2285.

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