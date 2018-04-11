Mercedes-Benz планирует в ближайшие два-три года выпустить полностью электрический седан класса люкс. Об этом рассказал руководитель подразделения компании Майкл Кельц (Michael Kelz).

По словам представителя компании, будущий электромобиль будет по своему уровню сопоставим с автомобилями S-Class, но при этом он будет полностью самостоятельной моделью. В ее основе будет новая модульная архитектура MEA. У машины будут довольно короткие свесы и внушительная колесная база, информирует svodka.net.

Люксовый электрокар Mercedes-Benz войдет в линейку машин EQ. Возможно, новая модель получит имя EQ S. Как сказал господин Кельц, у компании уже есть образец новой машины.

Эта модель может выйти на рынок в 2020 году. Но нужно отметить, что руководитель подразделения Mercedes-Benz допускает, что разработка может затянуться. Но даже в этом случае презентация состоится не позднее 2022 года.

Предполагается, что электрический седан Mercedes-Benz будет составлять конкуренцию будущим электрическим моделям от Jaguar и Audi.

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Напомним, что глава концерна Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche) ранее заявил, что к 2022 году все новые легковые модели Mercedes-Benz будут или полностью электрическими, или гибридными. Автопроизводитель планирует в течение пяти лет выпустить по меньшей мере 50 моделей машин с электромоторами.

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