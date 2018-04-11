|Песков заявил, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатии
|11.04.2018 18:51
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Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия является "сторонником серьезных подходов"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатии и не советует американским властям ухудшать ситуацию в Сирии.
Фото: EPA / UPG
"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того шаткой ситуации", - сказал Песков, передают "РИА Новости".
Как известно, сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.
"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и "умные" (ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.
Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).
Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.