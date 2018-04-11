Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия является "сторонником серьезных подходов"

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того шаткой ситуации" , - сказал Песков, передают "РИА Новости".

Как известно, сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и "умные" (ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).