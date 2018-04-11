И.о. гендиректора Cambridge Analytica Александр Тейлер вернется на свою прежнюю должность. Тейлер занимал должность и.о. гендиректора компании с 20 марта 2018 года Скриншот: DLDconference / YouTube Он вернется на свою прежнюю должность – директора по данным, чтобы "сосредоточиться на различных технических расследованиях и запросах"."Мы хотели бы поблагодарить Тейлера за его работу в такое тяжелое для компании время", – отметили в совете директоров.Тейлер был и.о. гендиректора компании с 20 марта 2018 года. До этого главой компании был Александр Никс. Его отстранили из-за скандала вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook, который разгорелся 19 марта.Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского Агентства интернет-исследований – "фабрики троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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