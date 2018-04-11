Террористическая организация "Исламское государство" угрожает расправой над президентом России Владимиром Путиным.

Изначально сторонники ИГИЛ с помощью группы Wafa Media Foundation начали делиться провоцирующим плакатом в Telegram. Затем он перешел в Twitter, где плакат нашли органы, занимавшиеся мониторингом терроризма.

На плакате президент РФ изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера "Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман".

Вероятно, таким образом ИГИЛ хочет отомстить президенту России за действия на территории Сирии в поддержку Башара Асада, что, действительно, является войной против ИГИЛ.

Как сообщал svodka.net ранее, английская сборная приняла решение везти на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет на территории Российской Федерации, собственные продукты , а также личных поваров.

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