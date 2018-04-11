Если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут иметь никакого значения.

Соединенные Штаты Америки постепенно усиливают санкции против Российской Федерации. Однако эти ограничения еще не доведены до возможного максимума. Вашингтон вполне может ужесточить санкции и до полной конфискации всех активов как российского государства, так и частных лиц за границей, и до конфискации валютных резервов России, выраженных в долларах, и до отключения от системы SWIFT и так далее. Поэтому недавние санкции против российских олигархов — это еще далеко не предел возможностей американцев.

В любом случае, санкции становятся все более болезненными и чувствительными для России. И санкционная политика США идет в русле общего обострения отношений не только между Россией и Соединенными Штатами, но и в целом между Россией и западным миром. Это — лишь составная часть, как и массированная высылка российских дипломатов из западных стран, и давление на Россию по поводу Сирии, и готовность начать военные действия в Сирии, в том числе и против российских войск, о чем уже было много заявлений, информирует svodka.net.

Так что мир, как правильно полагают многие эксперты, находится примерно в таком же состоянии, как и в период Карибского кризиса. То есть мир приближается к реальной угрозе ядерной войны.

Ну, а если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут уже иметь никакого значения.

Что будет с российским рублем после недавней порции санкций США? Это уже привело к обвалу рубля. Да и вообще, рубль удерживать сложно. Я думаю, что тенденция к его ослаблению будет проявляться и в дальнейшем.

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Но не стоит опасаться того, что, если рубль будет падать, он потянет за собой и украинскую гривну. У нас сейчас нет такой привязки. Сегодня гривна зависит от других факторов.

Однако, если сравнивать российскую и украинскую ситуацию в части валютных резервов, устойчивости валют, то пока что потенциально гривна так же неустойчива, как и рубль, и может начать падать. Особенно велик такой риск в следующем году, когда выплаты по государственным долгам достигнут предельных значений.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, прежний министр экономики Украины

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