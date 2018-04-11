|Экономист рассказал, куда летит рубль и потянет ли за собой гривну
|11.04.2018 18:57
|
Если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут иметь никакого значения.
Соединенные Штаты Америки постепенно усиливают санкции против
Российской Федерации. Однако эти ограничения еще не доведены до
возможного максимума. Вашингтон вполне может ужесточить санкции и
до полной конфискации всех активов как российского государства, так
и частных лиц за границей, и до конфискации валютных резервов
России, выраженных в долларах, и до отключения от системы SWIFT и
так далее. Поэтому недавние санкции против российских олигархов —
это еще далеко не предел возможностей американцев.
Так что мир, как правильно полагают многие эксперты, находится примерно в таком же состоянии, как и в период Карибского кризиса. То есть мир приближается к реальной угрозе ядерной войны.
Ну, а если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут уже иметь никакого значения.
Что будет с российским рублем после недавней порции санкций США? Это уже привело к обвалу рубля. Да и вообще, рубль удерживать сложно. Я думаю, что тенденция к его ослаблению будет проявляться и в дальнейшем.
Читайте: Санкции отправили российский рубль на дно
Но не стоит опасаться того, что, если рубль будет падать, он потянет за собой и украинскую гривну. У нас сейчас нет такой привязки. Сегодня гривна зависит от других факторов.
Однако, если сравнивать российскую и украинскую ситуацию в части валютных резервов, устойчивости валют, то пока что потенциально гривна так же неустойчива, как и рубль, и может начать падать. Особенно велик такой риск в следующем году, когда выплаты по государственным долгам достигнут предельных значений.
Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, прежний министр экономики Украины
Читайте: Путин потребовал, чтобы его услышали, так и произошло: парадигма воздействия на РФ изменилась, - Аnti-colorados