|Петренко: "Газпром" не имеет другого выхода, кроме как выполнить решение Стокгольмского арбитража
|11.04.2018 18:59
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В случае невыполнения решения "Нафтогаз" сможет принудительно взыскать имущество "Газпрома" в иностранных юрисдикциях, включая газ в газовых хранилищах и средстваРоссийская компания "Газпром" не сможет не выполнить решение Стокгольмского арбитража о взыскании с него в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" 2600000000 долл.
Павел Петренко. Фото:rian.com.ua
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.
"Газпром" не имеет другого выхода, кроме как выполнить это решение, выплаты по которым будут увеличены на процент пени, начисляемой ежедневно. Это почти полмиллиона долларов ежедневно", - сказал он.
По словам министра, в случае невыполнения решения "Нафтогаз" сможет принудительно взыскать имущество "Газпрома" в иностранных юрисдикциях, включая газ в газовых хранилищах и средства.
"Нафтогаз" абсолютно правильно сделал, что пошел параллельным юридическим путем предъявления к исполнению этого решения Стокгольмского арбитража в тех странах, которые являются участниками Нью-Йоркской конвенции и в которых абсолютно очевидны активы должника. Речь идет о газе в хранилищах, о средствах, размещенных на банковских счетах", - подчеркнул министр.
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украина. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.