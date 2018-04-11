В случае невыполнения решения "Нафтогаз" сможет принудительно взыскать имущество "Газпрома" в иностранных юрисдикциях, включая газ в газовых хранилищах и средства

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

"Газпром" не имеет другого выхода, кроме как выполнить это решение, выплаты по которым будут увеличены на процент пени, начисляемой ежедневно. Это почти полмиллиона долларов ежедневно" , - сказал он.

По словам министра, в случае невыполнения решения "Нафтогаз" сможет принудительно взыскать имущество "Газпрома" в иностранных юрисдикциях, включая газ в газовых хранилищах и средства.

"Нафтогаз" абсолютно правильно сделал, что пошел параллельным юридическим путем предъявления к исполнению этого решения Стокгольмского арбитража в тех странах, которые являются участниками Нью-Йоркской конвенции и в которых абсолютно очевидны активы должника. Речь идет о газе в хранилищах, о средствах, размещенных на банковских счетах" , - подчеркнул министр.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.