Погода, Новости, загрузка...
В Ужгороде расцвели первые сакуры
11.04.2018 19:00
(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551  Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну среда, 11 апреля 2018 19:59
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну
  • Эксклюзивные новости
  • Политика
  • Экономика
  • Киев
  • Общество
  • Здоровье
  • Криминал
  • наш сайт Lite
  • Новости Мира
  • Технологии
  • Спорт
  • Культура
  • Мультимедиа
  • Происшествия
Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
  • Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
  • В Киеве зафиксировали температурный рекорд
  • Найденное в Днепре тело женщины, предварительно, не принадлежит студентке из Таджикистана
  • Штраф Коболев: в "Нафтогазе" рассказали, почему судятся с ГФС
  • Савченко не доставили в больницу из-за неотложные следственные действия
  • ГПСУ отслеживает ситуацию с Черноморским флотом РФ в оккупированном Крыму
  • САП возобновит следствие по делу Охендовского
  • В ГФС раскрыли подробности дела по штрафу Коболеву
  • В СБУ отказались рассказывать, что изъяли при обысках у Савченко
  • СБУ допросила экипаж "Норда" относительно захвата судна при аннексии Крыма
Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); });
  • Стрим наш сайт
  • Фото
  • Видео
  • X-files
Публикации RSS
  • Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко
  • Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк
  • Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко
/* */ Погода Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Луганске Погода в Запорожье 
Загрузка...
Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Среда, 11 апреля 2018, 19:26 • Катерина Ирха • 6600 Версия для печати В Ужгороде расцвели первые сакуры

фотогалерея

      /* */

      На днях в Ужгороде начали расцветать первые сакуры, передает корреспондент

      Розовые цветы появились на сакурах в разных уголках города, в частности на молодых деревьях по улице Заньковецкой, сакуровой аллеи на улице Мытной, на проспекте Свободы и пр. Кроме того, расцвели и белые ампельные сакуры в центре города. В то же время готовятся к цветению розовые соцветия старейших ужгородских сакур - это огромные деревья, возраст которых достигает 100 лет.

      Показательно, что высаженные в прошлом году молодые деревья, в том числе и привезенные в Ужгород японскими дипломатами, тоже готовятся к цветению. Их ветви покрылись тысячами розовых бутонов.

      "В Ужгороде растет несколько тысяч сакур. Только в прошлом году и весной этого года в городе высадили более 170 сакур, продолжают высаживать и дальше. Всего за предыдущие 2 года в городе над Ужем высадили деревьев больше, чем за последние два десятилетия в целом", - сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

      Уже через несколько дней областной центр Закарпатья получит свую сезонною розовую окраску - расцветут тысячи сакур, декоративных яблонь, японской айвы. Это период массового паломничества туристов в город. По информации Ужгородского городского совета, на ближайшие две недели в гостиницах и хостелах города туристами забронировано более 80% номеров.

      Как сообщал на время цветения сакуры в Ужгороде попросили дополнительный поезд.

      Сводка.нет - Новости Украины и Мира
       Поделитесь статьей с друзьями
       

      Добавить комментарий

      Защитный код
      Обновить