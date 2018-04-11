(function() { var w = window, d = document, protocol
=/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml =
typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn
|| []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol +
'//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol
+ '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash =
document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript';
lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src =
aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node =
d.getElementsByTagName('script')[0];
node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; }
})();
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount',
'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var
ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ?
'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var
s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z:
'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph:
'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52',
i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); });
admixerML.fn.push(function() {
admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52');
}); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z:
'4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph:
'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52',
i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); });
admixerML.fn.push(function() {
admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52');
}); Регистрация | Вход | Facebook login
USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну среда, 11 апреля 2018
19:59
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет
страну
Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости Украина предложила
Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
- Эксклюзивные новости
- Политика
- Экономика
- Киев
- Общество
- Здоровье
- Криминал
- наш сайт Lite
- Новости Мира
- Технологии
- Спорт
- Культура
- Мультимедиа
- Происшествия
Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open =
'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть';
$('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide();
$('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){
if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more
li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close');
$(this).html(exclusive_label_open); } else {
$('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide');
$(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); }
return false; }); });
- Приближение выборов спровоцировало
"свертывание" демократии в Украине - политолог
- В Киеве зафиксировали температурный
рекорд
- Найденное в Днепре тело женщины,
предварительно, не принадлежит студентке из Таджикистана
- Штраф Коболев: в "Нафтогазе" рассказали,
почему судятся с ГФС
- Савченко не доставили в больницу из-за
неотложные следственные действия
- ГПСУ отслеживает ситуацию с Черноморским
флотом РФ в оккупированном Крыму
- САП возобновит следствие по делу
Охендовского
- В ГФС раскрыли подробности дела по штрафу
Коболеву
- В СБУ отказались рассказывать, что изъяли
при обысках у Савченко
- СБУ допросила экипаж "Норда" относительно
захвата судна при аннексии Крыма
Публикации RSS
- Стрим наш сайт
- Фото
- Видео
- X-files
/*
*/ Погода Погода в Киеве
- Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу
Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко
- Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов
Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк
- Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л."
завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник,
2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске Погода в Запорожье
Загрузка...
Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /*
1 ? url_parts[1] : '';
var target = '/ru/news/media';
if (target)
{
target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2];
}
if (target && (target != url))
{
window.location.href = target;
}
return false;
}
});
}
$(document).ready(function(){
$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']);
setupCalendar();
});
/*]]>
*/ Среда, 11 апреля 2018, 19:26 • Катерина Ирха • 6600 Версия для
печати В Ужгороде расцвели первые сакуры
фотогалерея
/*
*/
На днях в Ужгороде начали
расцветать первые сакуры, передает корреспондент
Розовые цветы появились на сакурах
в разных уголках города, в частности на молодых деревьях по улице
Заньковецкой, сакуровой аллеи на улице Мытной, на проспекте Свободы
и пр. Кроме того, расцвели и белые ампельные сакуры в центре
города. В то же время готовятся к цветению розовые соцветия
старейших ужгородских сакур - это огромные деревья, возраст которых
достигает 100 лет.
Показательно, что высаженные в
прошлом году молодые деревья, в том числе и привезенные в Ужгород
японскими дипломатами, тоже готовятся к цветению. Их ветви
покрылись тысячами розовых бутонов.
"В Ужгороде растет несколько тысяч
сакур. Только в прошлом году и весной этого года в городе высадили
более 170 сакур, продолжают высаживать и дальше. Всего за
предыдущие 2 года в городе над Ужем высадили деревьев больше, чем
за последние два десятилетия в целом", - сообщили в пресс-службе
Ужгородского городского совета.
Уже через несколько дней областной
центр Закарпатья получит свую сезонною розовую окраску - расцветут
тысячи сакур, декоративных яблонь, японской айвы. Это период
массового паломничества туристов в город. По информации
Ужгородского городского совета, на ближайшие две недели в
гостиницах и хостелах города туристами забронировано более 80%
номеров.
Как сообщал на время цветения
сакуры в Ужгороде попросили дополнительный поезд.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира