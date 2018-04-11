Главная

Новости

Анонсы

Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия

Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог

В Киеве зафиксировали температурный рекорд

Найденное в Днепре тело женщины, предварительно, не принадлежит студентке из Таджикистана

Штраф Коболев: в "Нафтогазе" рассказали, почему судятся с ГФС

Савченко не доставили в больницу из-за неотложные следственные действия

ГПСУ отслеживает ситуацию с Черноморским флотом РФ в оккупированном Крыму

САП возобновит следствие по делу Охендовского

В ГФС раскрыли подробности дела по штрафу Коболеву

В СБУ отказались рассказывать, что изъяли при обысках у Савченко

СБУ допросила экипаж "Норда" относительно захвата судна при аннексии Крыма

Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files

Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко

влажность:

давление:

ветер:

Загрузка...

фотогалерея

На днях в Ужгороде начали расцветать первые сакуры, передает корреспондент

Розовые цветы появились на сакурах в разных уголках города, в частности на молодых деревьях по улице Заньковецкой, сакуровой аллеи на улице Мытной, на проспекте Свободы и пр. Кроме того, расцвели и белые ампельные сакуры в центре города. В то же время готовятся к цветению розовые соцветия старейших ужгородских сакур - это огромные деревья, возраст которых достигает 100 лет.

Показательно, что высаженные в прошлом году молодые деревья, в том числе и привезенные в Ужгород японскими дипломатами, тоже готовятся к цветению. Их ветви покрылись тысячами розовых бутонов.

"В Ужгороде растет несколько тысяч сакур. Только в прошлом году и весной этого года в городе высадили более 170 сакур, продолжают высаживать и дальше. Всего за предыдущие 2 года в городе над Ужем высадили деревьев больше, чем за последние два десятилетия в целом", - сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Уже через несколько дней областной центр Закарпатья получит свую сезонною розовую окраску - расцветут тысячи сакур, декоративных яблонь, японской айвы. Это период массового паломничества туристов в город. По информации Ужгородского городского совета, на ближайшие две недели в гостиницах и хостелах города туристами забронировано более 80% номеров.

Как сообщал на время цветения сакуры в Ужгороде попросили дополнительный поезд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира