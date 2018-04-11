Климкин поддержал заявление Трампа Фото: ЕРА "Как правило, я не делаю ретвитов, но тут не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией", – написал Климкин, распространив твит Трампа. Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією https://t.co/Rl5k3ye2jk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г. 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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