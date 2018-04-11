В Украине играют против рубля и опять опускают доллар. Что будет дальше? - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Украине играют против рубля и опять опускают доллар. Что будет дальше?
11.04.2018 19:05
От Нацбанка не ждут завтра изменения учетной ставки, но рассчитывают на его покупки доллара
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
финансовые новости
экономика
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