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В Украине играют против рубля и опять опускают доллар. Что будет дальше?
11.04.2018 19:05
От Нацбанка не ждут завтра изменения учетной ставки, но рассчитывают на его покупки доллара

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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