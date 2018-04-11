|Верховный суд: имущество, приобретенное супругами за время брака, является общим
|11.04.2018 19:07
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Отсутствие по месту своей регистрации больше года не свидетельствует об отказе от права собственностиИмущество, приобретенное супругами за время брака, является общим. Такую судебную практику подтвердил высший Суд решением от 28 февраля этого года.
Фото: transkarpatia.net
Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска бывшего мужа о признании ответчика утратившим право пользования жилым помещением, пишет LB.ua.
То обстоятельство, что ответчицы не было в квартире по месту ее регистрации более 1 года, не свидетельствует о ее отказе от права собственности на недвижимое имущество и не является основанием для прекращения права собственности на него.
А сам факт неподачи ответчиком иска о разделе имущества супругов не является основанием для прекращения права собственности на общую совместную собственность.
Напомним, что в Украине появился бот, который поможет оформить и подать исковое заявление о разводе.
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