Отсутствие по месту своей регистрации больше года не свидетельствует об отказе от права собственности

Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска бывшего мужа о признании ответчика утратившим право пользования жилым помещением, пишет LB.ua .

То обстоятельство, что ответчицы не было в квартире по месту ее регистрации более 1 года, не свидетельствует о ее отказе от права собственности на недвижимое имущество и не является основанием для прекращения права собственности на него.

А сам факт неподачи ответчиком иска о разделе имущества супругов не является основанием для прекращения права собственности на общую совместную собственность.