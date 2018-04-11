Гражданка Украины Эльмира Медынская тайно встречалась с российским финансистом Александром Перепеличным в Париже незадолго до его смерти, пишет BuzzFeed. Медынская встречалась с Перепеличным в Париже незадолго до его смерти Фото: elmiramedins / Instagram “Украинка Эльмира Медынская, с которой финансист тайно встречался в Париже, не должна была играть в расследовании никакой роли – до тех пор, пока BuzzFeed прошлым летом ее не вычислило. Сегодня ее пригласили дать показания по видеосвязи“, – сообщает издание.Медынская и Перепиличный в ноябре 2012 года останавливались в парижском отеле “Бристоль” на две ночи, писало BuzzFeed в прошлом году со ссылкой на данные французской полиции, которая изъяла гостиничные книги отеля. В интервью изданию французские правоохранители заявляли, что Медынская видела Перепеличного живым “одной из последних“. Однако британские власти тогда не заинтересовались информацией, которую она может предоставить.“Сейчас два высокопоставленных источника во французских правоохранительных органах сообщили BuzzFeed, что британские чиновники вдруг начали сотрудничать и предприняли попытки получить показания Медынской“, – отмечает издание.В интервью BuzzFeed украинка рассказывала, что прилетела в Париж 8 ноября 2012 года и провела с Перепеличным два дня. При этом она отмечала, что российский финансист приехал во французскую столицу на два дня раньше – 6 ноября. Чем он занимался и где был 6–8 ноября, она не знает. Полиции тоже не удалось установить, что делал Перепеличный в эти дни.Перепеличный – уроженец Украины, российский финансист. Был одним из свидетелей европейских правоохранителей по делу о смерти юриста Сергея Магнитского в российском СИЗО в 2009 году. В 2010-м переехал в Великобританию.В ноябре 2012 года Перепиличный умер во время пробежки в британском городе Уэйбридж. Сначала сообщалось, что в его теле обнаружили следы ядовитого растения, однако позже в полиции заявили, что эти данные не подтвердились.Расследование смерти Перепиличного полиция Великобритании возобновила на фоне отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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