С начала 2018 года больше только угонов автомобилей зафиксировали в Дарницком районе.

"За три месяца 2018 года в зарегистрировано 212 угонов транспортных средств. В Дарницком районе - 47 случаев, в Голосеевском - 31 случай и 23 случая в Днепровском и Оболонском районах", - сообщили в пресс-службе Нацполиции , передает со ссылкой на .

Наименьшее угонов зарегистрировали в Подольском районе. Там было 7 случаев. В Деснянском и Печерском районах было 12 угонов.

Угонщики больше только интересовались автомобилями (39 угонов), Lexus (21) и (16). Меньше только воров интересовали KIA и Аudi. С ними зафиксировали по 2 случая угона.

В 2017 году между угонщиков автомобилей были востребованы Land Cruiser 200, Range Rover и . Потом завод изменил систему безопасности автомобиля и сразу машину 2017 года угонять стали редко. А вот автомобиль, выпущенный с 2008 по 2012 год, легко открывается.

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