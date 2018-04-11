США собирают коалицию для ответа на химическую атаку против мирных жителей и повстанческих сил в сирийской Думе.

Главная цель операции против правительства Сирии будет заключаться в сдерживании дальнейшего использования химического оружия. Ту же цель преследовал и ракетный удар США в апреле прошлого года, который принес лишь временный результат. Однако на этот раз набег со стороны Штатов могла бы иметь более широкий охват, чтобы не только сдержать Дамаск, но и нанести убыток способности сирийского правительства совершать нападения с применением химического оружия. Но даже с поддержкой коалиции те же факторы, которые сдерживали США в апреле 2017 года, ограничили бы военную операцию и на этот раз. Возможные варианты американской операции и сопутствующие риски анализируются в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который передает издание «Апостроф», информирует svodka.net.

Существуют некоторые важные различия между прошлогодней и нынешней ситуациями. В апреле прошлого года Штаты действовали в одиночку, когда запускали крылатые ракеты по авиабазе Шайрат, с которой, как утверждается, была осуществлена химическая набег на город Хан-Шейхун.

Сейчас же более широкая операция может включать в себя многократные удары в течение нескольких дней, что потребует значительно больше сил и, вероятно, помощи членов коалиции – Франции и Великобритании. Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты могут быть привлечены для размещения сил. Менее вероятно, что какое-то из этих государств поучаствует в военном отношении. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Белый дом 10 апреля. Включение в коалицию Катара и членов Совета арабских государств Персидского залива может сформировать ограниченное военное сотрудничество между враждующими государствами совета.

Новая операция может стать более масштабной по сравнению с атакой на Шайрат и сосредоточиться на уничтожении средств доставки химического оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон 10 апреля подтвердил вероятность более широкой операции, когда заявил, что целью Франции будут химические объекты в Сирии. Новый раунд ударов может включать в себя военные аэродромы Думейр, Мардж Рухаил и Меззе (возле Дамаска), которые сыграли роль в атаке правительства Сирии на восточную Гуту. Они также могут включать и другие объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия.

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Для операции могут использовать американскую базу Аль-Удейд (Катар) и британские военные базы на Кипре. Усиленная военная активность в этих местах может показать масштабы предстоящей атаки.

Большее количество целей может потребовать базирования и обеспечения доступа для направления атаки из Турции, Иордании и Ирака. Чтобы получить согласие этих стран, нужно провести переговоры. США уже вступили в переговоры с Ираком по этому вопросу, но тесные связи Багдада с Ираном могут заставить его запретить Штатам и их союзникам запускать ракеты через территорию Ирака. Желание Ирака балансировать в отношениях с Ираном и США было очевидным после нападения на Хан-Шейхун в 2017 году: тогда правительство Ирака осудило использование химического оружия против мирных жителей, но поставило под сомнение вину Дамаска.

Масштабная нападение также, вероятно, потребует от США привлечения большего количества сил, таких как авианосцы. В среду, 11 апреля, американский авианосец «Гарри Трумэн» с ударной группой покидает базу Норфолк в штате Виргиния, откуда направится в сторону Европы и Ближнего Востока, в то время как «Теодор Рузвельт» может передислоцироваться из Тихого океана. «Трумэну» понадобится неделя, чтобы прибыть в Средиземное море.

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Чем более масштабной будет военная кампания против правительства Сирии, тем больший риск для российских войск в стране. Политические последствия вероятной гибели россиян в результате ударов США будут зависеть от того, будут ли убиты кадровые военные или наемники. Представители частных военных компаний уже гибли в результате действий США в Сирии – с минимальными последствиями, что оставляет открытым вопрос о том, как Россия будет реагировать, если в кампании под руководством США будут убиты представители регулярных войск. Штаты могут попытаться уменьшить этот риск, как это было в апреле 2017 года, предупредив Россию о запланированных ударах.

Российское присутствие в Сирии, которое в основном сосредоточено в Тартусе, Латакии и Дамаске, также ограничивает возможности США в выборе целей. Более всестороння военная кампания повысит риск столкновения с российскими силами. Напротив, удар по иранским силам в Сирии будет иметь меньше последствий для США. Это подтверждает нападение Израиля по авиабазе Т4 в Сирии 8 апреля, в результате которой погибли несколько иранцев, но за которой не последовало немедленного ответа со стороны Ирана.

Между тем, на дипломатическом уровне США призвали Организацию по запрещению химического оружия расследовать нападение. Организация уже заявила, что отправит экспертов в Думу (Россия и Сирия сотрудничают), но запуск расследования вряд ли приостановит военные действия. Чем дольше будет продолжаться любая потенциальная операция, тем вероятнее, что вступят в силу политические ограничения, такие как закон о военных полномочиях США.

Итак, у США, как и год назад, есть несколько вариантов:

Ограниченные карательные удары

Ограниченный карательный удар по правительственным объектам – наименее рискованный вариант, который требует минимальных ресурсов. Этот вариант призван поддержать репутацию США и ограничить дальнейшее использование химического оружия путем поражения определенного количества правительственных объектов. Карательные удары могут иметь разную интенсивность, продолжительность и масштаб, но они по существу предназначены для того, чтобы послать месседж, а не для того, чтобы полностью устранить возможности сирийского правительства использовать химическое оружие.

Цели

В этом сценарии есть больше потенциальных целей, чем США захотят удивить. Центры командования и управления, скорее только, будут приоритетными мишенями: так США дадут понять, что сирийское правительство, особенно военное руководство, будет платить за решение об использовании химического оружия. Сам президент Сирии Башар Асад, вероятно, не будет объектом атаки, потому что нападение на высшее руководство могло бы быстро втянуть США в конфликт, чего они хотели бы избежать в рамках этого сценария. Конкретными объектами, по которым могут нанести удар, являются аэродром, откуда взлетел сирийский самолет для совершения химической атаки, и штаб-квартира командира, который дал старт операции.

Уничтожение средств доставки химического оружия

Если Штаты решатся пойти еще дальше, они могут попытаться не только отбить у Дамаска охоту применять химическое оружие, но и свести на нет способность к его применению. Средства управления, контроля и связи все еще могут быть целями ударов, но в рамках этой операции нужно будет атаковать гораздо больше целей и, вероятно, даже силы обороны.

Цели

Миссия будет сосредоточена на трех основных средствах доставки химического оружия, которые использует Дамаск: воздушные силы, баллистические ракетные комплексы и силы артиллерии.

Хотя несколько правительственных аэродромов были нейтрализованы или захвачены повстанцами, другие продолжают функционировать. Остается шесть крупных сирийских авиабаз, которые связаны с сирийским арсеналом химического оружия. Чтобы обезвредить аэродром, США могут покрыть воронками летное поле, разбомбить самолеты, уничтожить запасы топлива и боеприпасов, вывести из строя наземный контроль, радары и средства обслуживания.

Помимо военно-воздушных сил, сирийское правительство также обладает большим количеством артиллерийских и баллистических ракетных комплексов, которые могут быть использованы для атак с применением химического оружия. Однако США вряд ли станут атаковать другие цели, кроме ВВС, поскольку это действительно будет означать прямую и полномасштабную войну Штатов против правительства Асада – вариант, который сейчас не рассматривается.

Фактор риска

Хотя варианты военных операций США в Сирии различаются по степени риска, ни один из них не лишен риска совсем. Потенциальных опасностей много: от материальных и человеческих потерь до начала активного конфликта с Россией. Даже если предположить, что нападение будет проведена идеально, без какого-либо побочного ущерба, нет никаких сомнений, что у операции США в Сирии будут последствия. Прежде только, значительно увеличится вероятность того, что сторонники Асада будут пытаться воспрепятствовать воздушным или даже наземным операциям США в стране. Кроме того, будет задет процесс деконфликтизации с Россией.

Если подвести итог, в Сирии нет простых военных вариантов, и даже самая лучшая операция непременно приведет к эскалации и умножению факторов просчета, которые и так есть в этом запутанном конфликте.

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