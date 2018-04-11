Ранее Украина на год ввела безвиз для граждан Македонии

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать" , - написал Климкин в своем микроблоге Twitter .

Ранее Президент Петр Порошенко подписал указ о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзите для граждан Республики Македония.

В указе отмечается, что временная либерализация визового режима для македонцев вводится с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.