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Климкин анонсировал безвиз с Македонией
11.04.2018 19:16
Климкин анонсировал безвиз с Македонией
Ранее Украина на год ввела безвиз для граждан Македонии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией.
Климкин анонсировал безвиз с Македонией Павел Климкин. Фото:www.ibtimes.co.uk

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", - написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Ранее Президент Петр Порошенко подписал указ о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзите для граждан Республики Македония.

В указе отмечается, что временная либерализация визового режима для македонцев вводится с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.

Напомним, по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписано Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований.
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