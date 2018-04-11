Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что не видит готовности России к примирению с Украиной. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климпуш-Цинцадзе: Пока я не вижу никакой готовности со стороны России кончать войну на Донбассе, выводить оккупационные войска из Крыма Фото: Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook "Думаю, если бы конфликт с РФ закончился сегодня, нужно было бы три поколения, чтобы наладить отношения. И только при условии, что это будет двустороннее движение, тяжкий труд обоих государств", – отметила она.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что после Второй мировой войны отношения в Европе, а также между Японией и США нормализовались."Но это результат большой работы с обеих сторон. Пока я не вижу никакой готовности со стороны России кончать войну на Донбассе, выводить оккупационные войска из Крыма. И собственно, не вижу готовности к примирению. Лозунг, который распространяется в России, что "Украина – братский народ", пора выбрасывать на помойку. Потому что мы перестали быть братскими народами в тот момент, когда первые русски "зеленые человечки" зашли в Крым", – заявила вице-премьер.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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