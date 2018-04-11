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Климпуш-Цинцадзе: Если бы конфликт с РФ закончился сегодня, нужно было бы три поколения, чтобы наладить отношения
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11.04.2018 19:17
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Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна
Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что не видит готовности России к
примирению с Украиной. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Климпуш-Цинцадзе: Пока я не вижу никакой
готовности со стороны России кончать войну на Донбассе, выводить
оккупационные войска из Крыма Фото: Офіс віце-прем'єра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook "Думаю,
если бы конфликт с РФ закончился сегодня, нужно было бы три
поколения, чтобы наладить отношения. И только при условии, что это
будет двустороннее движение, тяжкий труд обоих государств", –
отметила она.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что после Второй мировой
войны отношения в Европе, а также между Японией и США
нормализовались."Но это результат большой работы с обеих сторон.
Пока я не вижу никакой готовности со стороны России кончать войну
на Донбассе, выводить оккупационные войска из Крыма. И собственно,
не вижу готовности к примирению. Лозунг, который распространяется в
России, что "Украина – братский народ", пора выбрасывать на
помойку. Потому что мы перестали быть братскими народами в тот
момент, когда первые русски "зеленые человечки" зашли в
Крым", – заявила вице-премьер.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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