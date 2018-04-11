В среду, 11 апреля, в Сирии был обстрелян автобус с российскими журналистами неизвестными из стрелкового оружия, передает Минобороны России.

"Одиннадцатого апреля около 18:20 автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов "получили легкие ранения ног".

"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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