Главарь "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что "помиловал лиц, подлежащих предстоящему обмену". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стало известно время обмена удерживаемыми лицами Фото: EPA По словам Захарченко, при обмене пленными будут присутствовать представители православной церкви."Сегодня я подписал приказ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", – сказал Захарченко.Он не уточнил место, где пройдет процедура.25 декабря Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74".Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко подтвердила дату обмена.Другой переговорщик от Украины Виктор Медведчук говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских заложников с “ЛНР” и “ДНР” пройдет в два этапа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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