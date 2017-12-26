Главарь "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что "помиловал лиц,
подлежащих предстоящему обмену". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Стало известно время обмена удерживаемыми лицами
Фото: EPA По словам Захарченко, при обмене пленными будут
присутствовать представители православной церкви."Сегодня я
подписал приказ о помиловании тех людей, которых завтра будем
менять", – сказал Захарченко.Он не уточнил место, где пройдет
процедура.25 декабря Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми
лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27
декабряпо формуле "306 на 74".Представитель Украины в
трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко подтвердила
дату обмена.Другой переговорщик от Украины Виктор Медведчук
говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских
заложников с “ЛНР” и “ДНР” пройдет в два этапа.
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