|Суд применил личное обязательство к капитану судна "Норд"
|11.04.2018 19:23
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Обязанности возложены до 8 июня 2018 годаХерсонский городской суд решил применить к капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Фото: crym.org
Горбенко обязали прибывать по первому требованию к следователю, судье или прокурору и не посещать территорию аннексированного Крыма, сообщает "Радио Свобода".
Эти обязанности возложены по 8 июня 2018 года.
Сегодня капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог