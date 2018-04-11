Суд применил личное обязательство к капитану судна "Норд" Обязанности возложены до 8 июня 2018 года Херсонский городской суд решил применить к капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. Фото: crym.org Горбенко обязали прибывать по первому требованию к следователю, судье или прокурору и не посещать территорию аннексированного Крыма, сообщает "Радио Свобода". Эти обязанности возложены по 8 июня 2018 года. Сегодня к апитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении. Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России . 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд" . Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд". Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность. Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог Капитан задержанного в Азовском море судна "Норд" вышел из СИЗО

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