По мнению главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, крымских татар из организации "Хизб ут-Тахрир" Украине необходимо было давно запретить. Москаль заявил, что ФСБ придумала очень удачную операцию Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Когда я работал в Крыму, я криком кричал, что крымские татары раскалывают ситуацию, потому что между них было немало сторонников такой партии, как "Хизб ут-Тахрир", которая в России считается террористической. Тогда я бил во все колокола, чтобы эту партию запретили. Ведь Европейский суд по правам человека, когда Германия отказалась регистрировать "Хизб ут-Тахрир" на своей территории, признал таки эту партию террористической и стал на сторону Германии", – сказал он.По словам Москаля, у Украины тогда были "все возможности" запретить эту партию, но этой возможностью не воспользовались."Украина стала на сторону крымских татар, которые стали бы стабильной единой силой, если бы ФСБ не расколола их этой партией. Россия со своими "зелеными человечками" не напала бы на Крым, если бы крымские татары были едиными. Тогда и никакой оккупации не было бы, уверен на 100%", – заявил глава облгосадминистрации.Он считает, что ФСБ придумала "очень удачную операцию"."С одной стороны, расколола крымских татар, с другой – пачками их арестовывает и отправляет в Лефортово и следственные изоляторы. Что такое "Хизб ут-Тахрир"? Это политическое крыло ИГИЛ. Я обращался к господину Ющенко (экс-президент Украины Виктор Ющенко. – ) и всем, кто тогда был у власти, докладывал, что сторонники "Хизб ут-Тахрир" ставят своей целью построение государства Халифат (это что-то вроде того, чем при Советском Союзе был коммунизм: никто не знал, что это такое, но все к нему стремились) – единственное мусульманское государство без границ, в которой должны жить только мусульмане, и Крым входил в этот так называемый Халифат, это ни что иное, как посягательство на территориальную целостность Украины", – объяснил Москаль.Он отметил, что в программных документах крымскотатарской партии сказано: если построить это государство нельзя было мирным путем, тогда это нужно делать путем джихада."А джихад – это вооруженная борьба. Так почему мы потеряли Крым? Потому что то, на что мы надеялись – единство крымских татар, которых мы считали залогом стабильности, которая не позволит никому захватить Крым, была расколота российскими спецслужбами, ФСБ. И так российские спецслужбы "убили двух зайцев". И Крым забрали, и сторонников "Хизб ут-Тахрир" теперь пачками забирают из Крыма как сторонников террористической организации", – сказал Москаль.По его словам, крымские татары стали "троянским конем" российского плана по захвату Крыма.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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