Украины одобрил изменения в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства

. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении , передает

В частности, штрафы за предвыборную агитацию лицом, участие которого в ней запрещено законом, агитацию вне установленных законом сроков, агитацию в формах с применением средств, которые противоречат Конституции или законам Украины, увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов. В отношении служебных и должностных лиц штрафы будут увеличены в пределах от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

Засідання Уряду: Нам треба підготуватись до чергових президентських і парламентських виборів. Тому напрацьовано урядовий законопроект, який може бути ухвалений під час цієї сесії. Всі, хто скуповує та фальшує голоси, мають нести відповідальність. #УрядГройсмана pic.twitter.com/vNA7sYQh7p

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 11, 2018

Агитация, которая сопровождается предоставлением избирателям денег, товаров, услуг, льгот повлечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Умышленное разглашение избирателем результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования - от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынесение его за пределы помещения для голосования - от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Фото: проект закона об увеличении штрафов

Напомним, ранее сообщалось, что в Европарламенте ожидают, что Верховная рада Украины примет избирательный кодекс этой осенью.

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