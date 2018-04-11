Житель Луганской области Эдуард Михеев якобы собирал и передавал Службе безопасности Украины данные о личном составе "народной милиции ЛНР", его обвинили в государственной измене. В суде мужчина заявил, что не считает себя гражданином террористической "ЛНР" Фото: lug-info.com В сообщении говорится, что летом 2017 года мужчина якобы был завербован Службой безопасности Украины."Михеев охотно согласился в рамках задания СБУ восстановить контакты с военнослужащими Народной милиции ЛНР, установить бывших и действующих военнослужащих Народной милиции, выезжающих на территорию, подконтрольную Украине", – говорится в сообщении.В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что не считает себя гражданином "ЛНР", а потому имел право сотрудничать с украинскими спецслужбами, пишет издание.Михеева признали виновным в государственной измене и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лнр народной милиции украины мужчина Теги: война в украине