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В террористической "ЛНР" сотрудника "народной милиции" приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
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11.04.2018 19:33
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Житель Луганской области Эдуард Михеев якобы собирал и передавал
Службе безопасности Украины данные о личном составе "народной
милиции ЛНР", его обвинили в государственной измене. В суде мужчина
заявил, что не считает себя гражданином террористической "ЛНР"
Фото: lug-info.com В сообщении говорится, что летом 2017 года
мужчина якобы был завербован Службой безопасности Украины."Михеев
охотно согласился в рамках задания СБУ восстановить контакты с
военнослужащими Народной милиции ЛНР, установить бывших и
действующих военнослужащих Народной милиции, выезжающих на
территорию, подконтрольную Украине", – говорится в сообщении.В
суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что не считает
себя гражданином "ЛНР", а потому имел право сотрудничать с
украинскими спецслужбами, пишет издание.Михеева признали виновным в
государственной измене и назначили наказание в виде 12 лет лишения
свободы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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