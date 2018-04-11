Казаки из петербургского общества «Ирбис» лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой, передает издание «Росбалт».

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа, Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — сказал «Росбалту» председатель «Ирбиса» Андрей Поляков, информирует svodka.net.

В ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге. «Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом», — пообещал атаман.

По его словам, причиной таких действий стало «оскорбление государства, а это нельзя терпеть».

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