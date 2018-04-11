В среду, 11 апреля, исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, дающее возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Только что Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это действительно возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в частности Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - написал Климкин.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального значения на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму.

Сообщается, что во время ремонтных работ было повреждено росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

27 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханской дворце" в Крыму, что ставит под угрозу его сохранность.

После этого Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированный Крым для осмотра состояния памятников на территории полуострова.

Как сообщал svodka.net, во время строительства Крымского моста было найдено около миллиона археологических находок, некоторые признаны артефактами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира