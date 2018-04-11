Капитан "Норда" не сможет посещать Крым Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook Мужчине запретили посещать временно оккупированную территорию Крыма."Он должен являться к следователю, а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова Крым", – подчеркнула Тихончик.10 апреля Горбенко сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины "незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом".Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа "Норда" также вчера были на допросе в СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки норд горбенко украины сегодня посещать Теги: крымский конфликт