Капитан "Норда" не сможет посещать Крым Фото: Державна прикордонна
служба України / Facebook Мужчине запретили посещать временно
оккупированную территорию Крыма."Он должен являться к следователю,
а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова
Крым", – подчеркнула Тихончик.10 апреля Горбенко сообщили о новом
подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного
кодекса Украины "незаконное занятие рыбным, звериным или иным
водным добывающим промыслом".Украинские пограничники задержали
рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от
Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в
Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов
экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора
Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал
арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до
31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на
временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст.
332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После
этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа
"Норда" также вчера были на допросе в СБУ.
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