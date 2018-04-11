Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко утвердил программы о подготовке сержантского состава. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает

"Утверждено Программы лидерства для подготовки сержантского состава четырех уровней: базового, среднего, повышенного и высокого. Подготовка на базовом уровне уже началась в этом году. Кроме того, утвержден детальный План развития Учебных центров сержантского состава в 2020 году в Десне, Василькове и Николаеве", - написал Муженко.

Как сообщал НАТО профинансирует программу по улучшению протезирование военных ВСУ.

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