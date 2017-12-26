|ЦИК России позволила Собчак начать предвыборную кампаниюЦИК России позволила Собчак начать предвыборную к
|26.12.2017 18:15
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Собчак нужно собрать не менее ста тысяч подписейЦИК России позволила Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав тем самым зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.
Ксения Собчак. Фото: РИА Новости
После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировала трех уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, сообщают "РИА Новости" .
Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком документы.
Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты нужно собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2500. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, следовательно приступить к сбору подписей кандидат может только после открытия избирательного счета.
Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018, а избирательная кампания стартовала 18 декабря.
Как известно, 18 октября российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.
Собчак заявила, что выборы, по ее мнению, надо использовать "как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков оппозиции" .
Напомним, что 25 декабря ЦИК России принял решение не допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.