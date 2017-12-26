Собчак нужно собрать не менее ста тысяч подписей

После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировала трех уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, сообщают "РИА Новости" .

Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком документы.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты нужно собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2500. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, следовательно приступить к сбору подписей кандидат может только после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018, а избирательная кампания стартовала 18 декабря.

Как известно, 18 октября российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Собчак заявила, что выборы, по ее мнению, надо использовать "как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков оппозиции" .