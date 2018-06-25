Вооруженных парней, напавших на лагерь цыган на окраине Львова, задержали. Из десяти злоумышленников — большинство несовершеннолетние. Инцидент произошел минувшей ночью.

Лагерь был небольшим, на шестнадцать жителей.В результате нападения один человек погиб и четверо получили ножевые ранения. Среди пострадавших — женщина и ребенок, передает ТСН.

Сейчас в лагере ромов совершенно пусто и похоже, что после ночного погрома сюда никто не возвращался, здесь валяются вещи поселенцев.

В полиции официально подтвердили, что нападавшие — члены малоизвестной и незарегистрированной организации «Трезвая и злая молодежь», которая использует символику другой ультраправой националистической организации. Сейчас семеро исполнителей и организатор расправы в изоляторе временного содержания. Скорее только, сегодня им изберут меру пресечения.

Напомним, что набег произошло около полуночи. Лагерь уже спал, рассказывает один из потерпевших. Десять молодых людей в масках набросились с ножами на всех, кто попался под руку.

«Ножом сюда били. Ножи были, молотки, все было. Кричали «убью на**й, цыгане», — рассказывает потерпевший. У Рача 5 ножевых ранений: 4 в спину, один — в руку. Его брат Давид получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался в больнице.

Как рассказывает Рача, из раны брата были видны внутренности. Нападавшие ранили еще одного юношу, 30-летнюю женщину и ее 10-летнего брата. Но им госпитализация не понадобилась. Полиция на месте задержала семерых подозреваемых, большинство из них — несовершеннолетние.

«Также задержан 20-летний гражданин, которого подозревают в организации нападения на ромов, с места происшествия изъято возможное орудие убийства — нож», — говорит представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало. Люди, у которых рядом дачи, говорят, лагерь здесь появился недавно. Ромы находили какие-то подработки и даже обрабатывали местным огороды. «Краж не было, все нормально было. Это тоже люди, какие бы они не были, людей надо уважать», — говорят местные.

Представитель ромской общины Львова обеспокоен. Говорит, нападения на ромов участились, но к убийству ранее не доходило. По неофициальной информации, нападавшие — члены организации «Трезвая и злая молодежь». Два дня назад они создали канал YouTube и разместили видео «сафари на цыган», но после нападения его удалили.

За групповое умышленное убийство им грозит пожизненное заключение. Пострадавших от нападения приютила власть Львова. Место и количество людей из соображений безопасности не разглашают.

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