Контракт тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки заканчивается летом. Пока он не спешит его продлевать.

Имеет интерес со стороны команд из ведущих чемпионатов после удачного выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов, передает со ссылкой на .



Фонсека находится в лучших позициях в переговорном процессе с "Шахтером", потому что клуб не имеет особой альтернативы португальском тренеру. Нужно будет идти на условия португальца.



На прошлой неделе в был замечен . Приезд Луческу в офис "Шахтера" может быть выгоден клубу. Это возможность давить на Фонсеку в переговорах по новому контракту. Мол, португальский тренер - не единственный вариант, есть альтернатива. Не стоит особенно крутить носом, и ждать лучших предложений.



Луческу много лет работал в Украине. Знает прекрасно наш чемпионат. Два последних сезона в "Шахтере" работал в режиме проживания в , а игры во Львове. Никто него лучше не знает философию "Шахтера".

За почти 2 года в Украине Фонсека показал, что он не умеет работать с молодыми игроками. В противоположность этому, именно Луческу зарекомендовал себя, как специалист, умеющий работать с 19-20 разными бразильцами



В футбольных делах Луческу тоже может быть интересен "Шахтеру". В свое время именно румынский специалист сделал Виктора Коваленко футболистом первой команды и игроком сборной. С Луческу Коваленко прогрессировал. Сейчас же он потерял место в составе клуба. Даже после травмы Бернарда и слухов о переходе Фреда все равно почти не играет. Значит, перспективы в нем Фонсека не видит. В сборной доверяет больше игрокам с игровой практикой. Поэтому возвращение Луческу может реанимировать карьеру Коваленко.



Летом часть ведущих игроков "Шахтера" должен уйти. Кто-то будет продан, у кого завершается сделка. Лидеры Тайсону и Марлосу уже по 30 лет (Марлос 30 будет в июне). Нужны новые игроки, хотя частичное перезагрузки состава. Сейчас бразильские СМИ сватают молодых бразильцев в "". За почти 2 года в Украине Фонсека показал, что он не умеет работать с молодыми игроками. В противоположность этому, именно Луческу зарекомендовал себя, как специалист, умеющий работать с 19-20 разными бразильцами. За время его работы в Украине приходили молодые бразильцы адаптировались и выходили на новый высокий уровень.

Сейчас Луческу работает со сборной Турции. Его работу назвать успешной нельзя. Не смог вывести команду из кризиса в отборе к Кубку мира-2018 . Сборную Турции сопровождают постоянные скандалы. Большого смысла держаться за это место нет.



Проблемой Луческу в "Шахтере" было то, что он уже долгое время работал с одними и теми же игроками. В такой ситуации тренер и игроки устали друг от друга. Нужны были перемены: либо новый тренер, или новые футболисты. Так случилось, что руководство решило поменять тренера. Летом "" частично обновит состав. Поэтому потенциальное приглашение Луческу может иметь смысл.



Единственное, что действительно беспокоит в этой ситуации так это возраст Мирчи. Ему уже 72 года. Это уже очень серьезный возраст для футбольного тренера. Особенно учитывая постоянные перелеты. В такой ситуации возможен вариант, что главным тренером может стать сын Мирчи Разван Луческу. Ему 49. Сейчас работает в греческом "ПАОК". Команда борется за чемпионство.



"Разван Луческу мог бы построить в" Шахтере "хорошую команду. Это специалист, который не любит спешить. С греческим футболом знаком давно, следовательно его успехам в "ПАОКе" не стоит удивляться. Если "" даст Развану время работать - он построит очень сильную команду. Луческу-младший имеет доверие от босса "ПАОКа" Ивана Саввиди, им довольны болельщики. В таких условиях пригласить его будет трудно - говорит греческий журналист Пол Пападопулос из издания Gazzetta.gr "

В таком случае также может иметь место приглашение португальца Мигеля Кардосо. Он в свое время работал с молодежной командой "Шахтера", был помощником Пауло Фонсеки. Сейчас работает в португальском "Рио Аве". А в таком случае займет административную работу в клубе и будет помогать в работе с командой.

работал в "Шахтёре" с 2004 по 2016 года. Выиграл Кубок УЕФА-2009.

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