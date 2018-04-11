Почему "Шахтёр" может вернуть Луческу По теме:
Контракт тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки заканчивается
летом. Пока он не спешит его продлевать.
Имеет интерес со стороны команд из ведущих чемпионатов после
удачного выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов, передает со
ссылкой на .
Фонсека находится в лучших позициях в переговорном процессе с
"Шахтером", потому что клуб не имеет особой альтернативы
португальском тренеру. Нужно будет идти на условия португальца.
На прошлой неделе в был замечен . Приезд Луческу в офис "Шахтера"
может быть выгоден клубу. Это возможность давить на Фонсеку в
переговорах по новому контракту. Мол, португальский тренер - не
единственный вариант, есть альтернатива. Не стоит особенно крутить
носом, и ждать лучших предложений.
Луческу много лет работал в Украине. Знает прекрасно наш чемпионат.
Два последних сезона в "Шахтере" работал в режиме проживания в , а
игры во Львове. Никто него лучше не знает философию "Шахтера".
За почти 2 года в Украине Фонсека показал, что он не умеет
работать с молодыми игроками. В противоположность этому, именно
Луческу зарекомендовал себя, как специалист, умеющий работать с
19-20 разными бразильцами
В футбольных делах Луческу тоже может быть интересен "Шахтеру". В
свое время именно румынский специалист сделал Виктора Коваленко
футболистом первой команды и игроком сборной. С Луческу Коваленко
прогрессировал. Сейчас же он потерял место в составе клуба. Даже
после травмы Бернарда и слухов о переходе Фреда все равно почти не
играет. Значит, перспективы в нем Фонсека не видит. В сборной
доверяет больше игрокам с игровой практикой. Поэтому возвращение
Луческу может реанимировать карьеру Коваленко.
Летом часть ведущих игроков "Шахтера" должен уйти. Кто-то будет
продан, у кого завершается сделка. Лидеры Тайсону и Марлосу уже по
30 лет (Марлос 30 будет в июне). Нужны новые игроки, хотя частичное
перезагрузки состава. Сейчас бразильские СМИ сватают молодых
бразильцев в "". За почти 2 года в Украине Фонсека показал, что он
не умеет работать с молодыми игроками. В противоположность этому,
именно Луческу зарекомендовал себя, как специалист, умеющий
работать с 19-20 разными бразильцами. За время его работы в Украине
приходили молодые бразильцы адаптировались и выходили на новый
высокий уровень.
Сейчас Луческу работает со сборной Турции. Его работу назвать
успешной нельзя. Не смог вывести команду из кризиса в отборе к
Кубку мира-2018 . Сборную Турции сопровождают постоянные скандалы.
Большого смысла держаться за это место нет.
Проблемой Луческу в "Шахтере" было то, что он уже долгое время
работал с одними и теми же игроками. В такой ситуации тренер и
игроки устали друг от друга. Нужны были перемены: либо новый
тренер, или новые футболисты. Так случилось, что руководство решило
поменять тренера. Летом "" частично обновит состав. Поэтому
потенциальное приглашение Луческу может иметь смысл.
Единственное, что действительно беспокоит в этой ситуации так это
возраст Мирчи. Ему уже 72 года. Это уже очень серьезный возраст для
футбольного тренера. Особенно учитывая постоянные перелеты. В такой
ситуации возможен вариант, что главным тренером может стать сын
Мирчи Разван Луческу. Ему 49. Сейчас работает в греческом "ПАОК".
Команда борется за чемпионство.
"Разван Луческу мог бы построить в" Шахтере "хорошую команду. Это
специалист, который не любит спешить. С греческим футболом знаком
давно, следовательно его успехам в "ПАОКе" не стоит удивляться.
Если "" даст Развану время работать - он построит очень сильную
команду. Луческу-младший имеет доверие от босса "ПАОКа" Ивана
Саввиди, им довольны болельщики. В таких условиях пригласить его
будет трудно - говорит греческий журналист Пол Пападопулос из
издания Gazzetta.gr "
В таком случае также может иметь место приглашение португальца
Мигеля Кардосо. Он в свое время работал с молодежной командой
"Шахтера", был помощником Пауло Фонсеки. Сейчас работает в
португальском "Рио Аве". А в таком случае займет административную
работу в клубе и будет помогать в работе с командой.
работал в "Шахтёре" с 2004 по 2016 года. Выиграл Кубок
УЕФА-2009.
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