За действующего президента проголосовали 82,71%

Таковы данные экзит-пола исследовательского центра Els, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"По данным экзит-пола, явка на выборах составила 68,7%. За действующего президента проголосовали 82,71%", - сказала руководитель центра "Els" Ирада Ягубова.

По ее словам, самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,56%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 4,23%, другие кандидаты набирают менее 3%.

По данным экзит-пола Opinionway, Алиев набирает 86%.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституции Азербайджана, президент страны избирается на семь лет.