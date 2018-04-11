Погода, Новости, загрузка...
Ильхам Алиев в четвертый раз избран президентом Азербайджана, - экзит-пол
11.04.2018 19:45
Ильхам Алиев в четвертый раз избран президентом Азербайджана, - экзит-пол
За действующего президента проголосовали 82,71%
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на выборах главы государства.
Ильхам Алиев в четвертый раз избран президентом Азербайджана, - экзит-пол

Таковы данные экзит-пола исследовательского центра Els, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"По данным экзит-пола, явка на выборах составила 68,7%. За действующего президента проголосовали 82,71%", - сказала руководитель центра "Els" Ирада Ягубова.

По ее словам, самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,56%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 4,23%, другие кандидаты набирают менее 3%.

По данным экзит-пола Opinionway, Алиев набирает 86%.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституции Азербайджана, президент страны избирается на семь лет.

Напомним, что назначение на 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов в Азербайджане связано с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

  • Журналист из Азербайджана заявляет о попытке похитить его в Киеве
  • В Баку 24 человека погибли в результате пожара в наркологическом диспансере

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить