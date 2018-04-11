|Ильхам Алиев в четвертый раз избран президентом Азербайджана, - экзит-пол
|11.04.2018 19:45
|
За действующего президента проголосовали 82,71%Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на выборах главы государства.
Таковы данные экзит-пола исследовательского центра Els, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
"По данным экзит-пола, явка на выборах составила 68,7%. За действующего президента проголосовали 82,71%", - сказала руководитель центра "Els" Ирада Ягубова.
По ее словам, самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,56%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 4,23%, другие кандидаты набирают менее 3%.
По данным экзит-пола Opinionway, Алиев набирает 86%.
Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.
Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституции Азербайджана, президент страны избирается на семь лет.
Напомним, что назначение на 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов в Азербайджане связано с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).