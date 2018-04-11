В ходе событий в Иловайске Донецкой области россияне ввели только несколько батальонно-тактических групп и закрыли котел, в результате чего погибло много украинских военных. Если бы такая ситуация произошла в Крыму, отступать украинцам было бы некуда. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2014 году – исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Турчинов: В Крыму, в отличие от Иловайска, отступать-то практически было некуда Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он напомнил, что Иловайский котел случился через полгода после того, как украинская армия "научилась уничтожать врага"."Туда русские кинули против нас на порядок меньше своих войск, чем было у них в Крыму, только несколько батальонно-тактических групп. И вы знаете, чем это закончилось, русские не убежали, а замкнули котел. А в Крыму, в отличие от Иловайска, отступать-то практически было некуда, там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден, что мог быть совсем другой сценарий – трагичный для страны, который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не предавших Украину, а введением войск в континентальную Украину", – подчеркнул Турчинов.По его мнению, это могло закончиться потерей независимости или утратой как минимум всей восточной и южной части страны, "которая в тот момент была охвачена сепаратистскими мятежами, организованными российскими спецслужбами".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В середине августа 2014 года украинские военные сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела под Иловайск свои войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар. Следствием установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300 украинцев попали в плен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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