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Турчинов: В Крыму мог быть трагичный сценарий, который бы закончился введением войск в континентальную Украину
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11.04.2018 19:49
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В ходе событий в Иловайске Донецкой области россияне ввели только
несколько батальонно-тактических групп и закрыли котел, в
результате чего погибло много украинских военных. Если бы такая
ситуация произошла в Крыму, отступать украинцам было бы некуда. Об
этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2014
году – исполняющий обязанности президента Украины Александр
Турчинов рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию
Гордону. Турчинов: В Крыму, в отличие от Иловайска, отступать-то
практически было некуда Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он
напомнил, что Иловайский котел случился через полгода после того,
как украинская армия "научилась уничтожать врага"."Туда русские
кинули против нас на порядок меньше своих войск, чем было у них в
Крыму, только несколько батальонно-тактических групп. И вы знаете,
чем это закончилось, русские не убежали, а замкнули котел. А в
Крыму, в отличие от Иловайска, отступать-то практически было
некуда, там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден,
что мог быть совсем другой сценарий – трагичный для страны,
который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не
предавших Украину, а введением войск в континентальную
Украину", – подчеркнул Турчинов.По его мнению, это могло
закончиться потерей независимости или утратой как минимум всей
восточной и южной части страны, "которая в тот момент была охвачена
сепаратистскими мятежами, организованными российскими
спецслужбами".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.В середине августа 2014 года
украинские военные сумели взять под контроль большую часть
Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела под Иловайск свои
войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем
боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить
украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона
нарушила договоренности: когда украинские военные организованными
колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар.
Следствием установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300
украинцев попали в плен.
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