Пока дискотека еще не началась, можно отметить два основных момента, перед ее открытием.

Первый состоит в заявлении посла РФ в Ливане, ссылающегося на начальника генштаба ВС РФ и исполняющего роль президента РФ – Путина. Он сообщил, что позиция российских войск в Сирии сводится к тотальному уничтожению всех ракет, которые могут быть выпущены по Сирии, а также – всех носителей этих выпущенных ракет. То есть, речь идет об возможной атаке американской авиации и флота, выполняющих развертывание на сирийском ТВД. Вчера уже прошли сообщения о том, что с авиабазы Хмеймим, поднимались истребители Су с противокорабельными ракетами Х-35 на пилонах, информирует svodka.net.

Тут надо сделать небольшое отступление и привести реплику россиянина, который оставил в соцсетях следующую запись: «Я правильно понял, что мы сейчас ежедневно теряем миллиарды долларов за то, чтобы жители Донецка могли не учить украинский язык?». Эта ситуация – еще хуже. Путин готов положить свою страну на десятки лет в лепрозорий только для того, чтобы Асад и их совместные дружки из Ирана, могли и дальше травить местное население химией. Хотят россияне того или нет, но вопрос поставлен именно так. За химического Асада, который уже с семьей смылся в Тегеран, платить будет Вася из Нижнего Запупинска и Света из Старой Каковатки.

То есть, одно дело – практиковать засосы с Асадом, а совсем другое – открыто закуситься не только с войсками Штатов, но по сути – с коалиционными войсками США и стран Залива. Это – другая ситуация. Даже заявления, такого плана, уже будут иметь разрушительные последствия для Москвы, а уж тем более – действия в этом ключе.

Тем временем, идут сообщения о том, что командование российских войск в Сирии, уже вернуло всю свою авиацию с периферийных аэродромов таких как Думэйр и Т-4 в Хмеймим, а оттуда на Ростов ушел как минимум один борт Ту-134, перевозящий высшее военное руководство. Это уже названо маневром «от греха подальше».

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Что характерно, озвученное выше заявление, явно адресовано Вашингтону, ибо в это же самое время, Израиль утюжит рассредоточивающиеся силы Хезболы и никто не сбивает ни ракет, выпущенных по террористам, ни самолетов ЦАХАЛ. Очевидно, что их просто никто не берет во внимание, хотя не исключено, что их просто не видят.

С другой стороны, из Турции приходят сообщения о том, что для атаки в Сирии, выбраны около 22 объектов военной инфраструктуры, включая несколько ключевых аэродромов, военных баз и правительственных объектов. Что самое интересное, есть информация о том, что в перечне этих объектов, находится база ВВС РФ в Хмеймим и военно-морская база в Тартусе.

Понятно, что информация не подтверждена и ее реальность будет понятна только после отработки целей, но есть мнение, что российские объекты могут быть включены в список «второй волны». То есть, у россиян имеется две возможности, либо прямо сидеть на пятой точке и громко не кашлять и тогда будут аккуратно вырезаться остатки сирийской армии, вместе с иранскими «ихтамнетами», либо забычиться и пострелять по американцам, что сразу включит российские базы в список ликвидации. При этом надо понимать, что все действия коалиции в отношении РФ, носили явный и очень культурный характер. Бомбардировка авиабазы Шайрат была проведена ювелирно и ни один российский военнослужащий или единица техники – не пострадали. То же самое было и под Хишамом, когда замес пошел лишь после четкого и официального отказа российской стороны от этой пехоты. Только после нескольких запросов, американцы смешали вагнеров с песком.

Здесь – то же самое. Планируется уничтожение военной инфраструктуры в Сирии, не включая россиян. Но это будет ровно до тех пор, пока они не дадут повод смести и их в волны Средиземного моря. Надо заметить, что даже без авианосной группы, приближающейся к месту событий, Штаты уже сейчас имеют в регионе сил и средств, достаточных для многократного выполнения этой задачи.

В общем, все исходные данные уже понятны, теперь осталось наблюдать за развязкой ситуации, которая должна наступить в ближайшие часы.

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