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В Сирии ранены трое российских журналистов
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11.04.2018 19:57
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В результате обстрела автобуса с российскими журналистами в Сирии
ранения получили корреспондент телеканала "НТВ" Алексей Ивлев,
оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала
"Звезда" Владислав Додонов. Автобус обстреляли неизвестные из
стрелкового оружия Фото: ЕРА В результате ранены трое сотрудников
российских СМИ: корреспондент телеканала “НТВ” Алексей Ивлев,
оператор телеканала “Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала
“Звезда” Владислав Додонов. Их доставили в госпиталь.По информации
"НТВ", журналисты возвращались со съемок сюжета о ситуации в городе
Дума в Восточной Гуте.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума, в результате химатаки погибло от 70
до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал
главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за
химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9
апреля глава Белого дома предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда
американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60
крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к
нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент
Франции Эммануэль Макрон уточнил, что возможные удары стран Запада
по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.
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