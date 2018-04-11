В результате обстрела автобуса с российскими журналистами в Сирии ранения получили корреспондент телеканала "НТВ" Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов. Автобус обстреляли неизвестные из стрелкового оружия Фото: ЕРА В результате ранены трое сотрудников российских СМИ: корреспондент телеканала “НТВ” Алексей Ивлев, оператор телеканала “Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала “Звезда” Владислав Додонов. Их доставили в госпиталь.По информации "НТВ", журналисты возвращались со съемок сюжета о ситуации в городе Дума в Восточной Гуте.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки телеканала апреля оператор результате сирии Теги: происшествия