Экспериментальные деревья на Крещатике в центре будут иметь индивидуальный полив.

На улице устанавливают специальную капельную систему, сообщил руководитель "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает со ссылкой на .

"Вчера мы перешли к завершающему этапу реализации проекта "Long water". Теперь в лунки экспериментальных деревьев на Крещатике, высаженных нашей Общественной организацией, встроена система капельного полива", - написал Добруцкий.

В рамках программы "Выбери дерево для Крещатика" высадили 10 деревьев различных пород в возрасте 10-12 лет. Их закупила и подарила городу этнокультурная организация "Folk Ukraine". Акция состоялась по инициативе коммунального объединения "Киевзеленстрой".

На Крещатике высадили клен остролистный двух сортов, вяз, конский каштан червоноквітковий, дуб обыкновенный, рябина промежуточная, граб обыкновенный, платан гибридный, вишню птичью и липу. Деревья высадили в специальные декоративные тубы. Так уберегут их от соли, которой посыпают улицы зимой.

38 зон отдыха уже подготовили в к сезону пикников. Разжигать костры в других местах запрещено, сообщили в пресс-службе Киевзеленстрой. Все зоны отдыха можно посмотреть на карте.

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