Все заявления России по поводу признания «ЛДНР«, вызваны страхом перед решением США о предоставлении Украине летального оружия.

Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, информирует еizvestia.com.

«Это решение — волнующая тема для российского руководства», — сказала она.

В то же время, по мнению Курносовой, в России быстро разворачивается президентская кампания. И основная проблема Кремля — это обеспечение хотя какой-то приличной явки избирателей.

«Именно следовательно в ход идут уже такие надоевшие истории, как признание, например, «ДНР» и «ЛНР», – сказала Курносова.

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