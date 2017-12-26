|Амбициозные планы Кремля на Украину. Российский политик уверенна, что за этим стоит страх
|26.12.2017 18:15
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Все заявления России по поводу признания «ЛДНР«, вызваны страхом перед решением США о предоставлении Украине летального оружия.
Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, информирует еizvestia.com.
«Это решение — волнующая тема для российского руководства», — сказала она.
В то же время, по мнению Курносовой, в России быстро разворачивается президентская кампания. И основная проблема Кремля — это обеспечение хотя какой-то приличной явки избирателей.
«Именно следовательно в ход идут уже такие надоевшие истории, как признание, например, «ДНР» и «ЛНР», – сказала Курносова.
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