Жители не на шутку обеспокоены: Зеленский отчитался о поездке в Золотое - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Жители не на шутку обеспокоены: Зеленский отчитался о поездке в Золотое
26.10.2019 18:54
Зеленский подытожил результаты поездки в Золотое
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
золотое
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