|Ляшко поддержал Турчинова в признании о том, что лишить Украину ядерного оружия было ошибкой
|11.04.2018 20:05
|
Сегодня за данную ошибку Украина расплачивается территориями и кровью.
«Наконец нашелся хотя один сознательный в нынешней власти: секретарь СНБО Турчинов признал, что ядерное разоружения Украины было ошибкой. Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями. Ошибки надо уметь не только признавать, а и исправлять. И в Украине для этого есть все возможности, была бы только политическая воля и понимание национальных интересов», — отметил он.
«Именно эту горькую, но правду я хочу сказать участникам и гостям 11-го Киевского форума, куда меня пригласили выступить в пятницу, 13 апреля. Это будет речь, которая своей откровенностью и прагматичностью шокирует многих в мире! Сейчас я над ней упорно работаю», — добавил Ляшко.Источник