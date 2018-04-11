Сегодня за данную ошибку Украина расплачивается территориями и кровью.

«Наконец нашелся хотя один сознательный в нынешней власти: секретарь СНБО Турчинов признал, что ядерное разоружения Украины было ошибкой. Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями. Ошибки надо уметь не только признавать, а и исправлять. И в Украине для этого есть все возможности, была бы только политическая воля и понимание национальных интересов», — отметил он.

«Именно эту горькую, но правду я хочу сказать участникам и гостям 11-го Киевского форума, куда меня пригласили выступить в пятницу, 13 апреля. Это будет речь, которая своей откровенностью и прагматичностью шокирует многих в мире! Сейчас я над ней упорно работаю», — добавил Ляшко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира