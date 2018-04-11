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Путин: Будем продвигать мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня
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11.04.2018 20:05
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Россия будет работать ради устойчивого развития, благополучия и
процветания человечества, заявил президент РФ Владимир Путин. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Путин заявил о
неукоснительном соблюдении Россией своих международных обязательств
Фото: kremlin.ru "Россия будет и впредь последовательно выступать
за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности
и далее неукоснительно в полной мере соблюдать свои международные
обязательства, выстраивать взаимодействие с партнерами на
конструктивной, уважительной основе", – сказал он.По словам
российского президента, РФ руководствуется международно-правовыми
нормами и уставом ООН."Будем продвигать мировую положительную,
устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения
устойчивого развития, благополучия и процветания
человечества", – заявил Путин.Верительные грамоты ему вручили
представители Нигерии, Иордании, Ганы, Республики Кореи, Египта,
Саудовской Аравии, Гамбии, Австрии, ОАЭ, Республики Эль-Сальвадор,
Республики Конго, Кубы, Вьетнама, Черногории, Италии, Кот-д’Ивуара
и Бенина.
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