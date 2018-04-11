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Космос: Инженеры NASA начали собирать вездеход «Марс-2020»
11.04.2018 20:08
Инженеры космического агентства начали собирать вездеход для миссии «Марс-2020», работы над которым будут продолжаться полтора года.
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