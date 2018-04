В понедельник, 23 апреля, на сцене Львовской оперы впервые состоится показ The Great Gatsbу Ballet - украинского балета-сенсации, что уже успел покорить мир. Начало - в 19:00, передает со ссылкой на Гал-инфо. Как отмечает издание, после успешного тура по странам Европы The Great Gatsby Ballet снова на сценах Украины. Балет "Великий Гэтсби" - самый успешный и самый масштабный балетный проект в истории независимой Украины, что не имеет аналогов в мире. С момента киевской премьеры The Great Gatsbу Ballet в октябре 2014-го эту революционную постановку увидели в более трех десятках европейских городов. Более 60 тыс. зрителей обеспечили спектакле аншлаги на главных площадках Европы. И вот балет возвращается на подмостки родной страны - показы пройдут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. А после тура по Украине творческая команда "Великого Гэтсби" на долгих два года отправится в мировое турне - городами США, Канады, Китая и стран Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



