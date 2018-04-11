В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии оправдал
лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля по делу о
преступлениях против не сербского населения, однако спустя два года
Апелляционная палата суда признала его виновным. Шешель охотно
сдался Международному уголовному трибуналу в 2003 году Фото: ЕРА В
2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии оправдал
Шешеля по делу о преступлениях против не сербского населения в
Хорватии, Воеводине, Боснии и Герцеговине, однако обвинение
оспорило приговор.В результате суд приговорили националиста к 10
годам лишения свободы, однако из-за того, что Шешель провел в
заключении уже 11 лет – с 2003 по 2014 годы – никакого наказания
ему больше не предусмотрено.Изначально ему предъявляли обвинение по
девяти пунктам, а в результате признали виновным только в высылке
хорватов из села Хртковци, расположенного в Воеводине.Шешель был
близким соратником президента Сербии Слободана Милошевича и занимал
должность вице-премьера в период с 1998 по 2000 год.
Он добровольно сдался Международному уголовному трибуналу в
2003 году, а в 2014 его отпустили из-под ареста по болезни.
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