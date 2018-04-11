В Украине в марте потребительские цены выросли на 1,1%. С начала года - на 3,5%.

По данным Госстата, базовая инфляция в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%. С начала года - 2,7%, передает со ссылкой на .

В марте на 1,1% подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Больше только на 5% и 3%, выросла цена на овощи и фрукты. На 1,6-0,8% подорожала рыба, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо. Правда, на 3,6-0,2% в марте продавали дешевле гречневую крупу, яйца, сахар, молоко и сало.

Выросли на 1,3% в цене алкогольные напитки и табачные изделия.

За счет повышения тарифов на содержание домов на 1,6% выросла стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива на 0,3%. Кроме того, на 1,2% подорожала плата за аренду жилья, на 0,7% - водоснабжения, на 0,5% - канализация.

В то же время в марте зафиксировал снижение цен на транспорт на 0,7%. Через удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей - на 1,9%. Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.

В Госстате отметили, что данные охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории АРК и части зоны проведения АТО.

В Украине инфляция может превысить прогнозы . Из-за роста расходов на оплату труда. В текущем году она прогнозируется на уровне 9,9%. Ранее прогнозы были менее пессимистичными - 7%. 2019-го ожидается инфляция 7,3%. 2020-го - 6,5%.

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