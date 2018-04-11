Эксперты считают, что ощущение тошноты, боли в правом боку и горечь во рту указывают на серьезные проблемы с печенью, передает Sud.ua.

Известно, что сахар и майонез - наиболее вредные продукты для печенки. Они способствуют отложению жира и нарушают обменные процессы.

Также уточняется, что изнурительная диета или голодание тоже вредят. Тем, кто хочет похудеть, лучше есть маленькими порциями, до шести раз в день.

Следует ограничить потребление острых специй, крепкого кофе, блюд из муки. Лучше употреблять растительную пищу, богатую клетчаткой, капусту всех видов, несладкие овощи. Также за день необходимо выпивать не менее полутора литров.

При отказе от алкоголя, жирных блюд и продуктов с химическими добавками состояние улучшается. Клетки печени быстрее восстанавливаются, если принимать препараты из артишока и расторопши, лецитин и холин.

Работу печени улучшает также своевременное очищение организма от токсинов. Для этого используют средства, которые стимулируют отток желчи.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, специалисты рекомендуют тем, кто не проходит регулярный медосмотр, обращать на сигналы-предупреждения, которые подает организм.

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