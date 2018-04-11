Член Палаты представителей США Джон Сарбейнз заявил, что процедура
одобрения рекламных объявлений для отображения в Facebook вызывает
вопросы, так как компания утвердила в 90 раз больше реклам
избирательной кампании Дональда Трампа, чем реклам Хиллари Клинтон.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Основатель
Facebook Марк Цукерберг подчеркнул, что компания применяет одни и
те же стандарты по отношению ко всем кандидатам Фото: ЕРА "Было
одобрено 5,9 млн рекламных объявлений кампании Трампа, а
Клинтон – 66 тыс. Это примерно в 90 раз больше", –
отметил он.Сарбейнз заявил, что процедура одобрения рекламных
объявлений для отображения в Facebook вызывает
вопросы.Присутствующий на слушании основатель Facebook Марк
Цукерберг подчеркнул, что компания применяет одни и те же стандарты
по отношению ко всем кандидатам.Последние президентские выборы в
США прошли 8 ноября 2016 года. Демократ Клинтон проиграла своему
сопернику от Республиканской партии Трампу.
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