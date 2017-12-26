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В Вышгороде появилась скульптура Анны Ярославны. Фоторепортаж
26.12.2017 18:15
Дочь Ярослава Мудрого Анна была русской княжной, потому что ее отец "никогда не называл себя киевским князем", считает прежний премьер-министр Украины Николай Азаров.→ Климкин заявил, что если Анна Ярославна россиянка, то Пушкин украинец ПОЛИТИКА Климкин заявил, что если Анна Ярославна – россиянка, то Пушкин – украинец 30 мая, 2017 18.19 |комментариев: coreola.addurl('articles[190696]', '190696'); //coreola.addurl('totalcomments[190696]', '190696');

Есть все основания считать поэта Александра Пушкина украинцем, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Так он отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего киевскую княжну Анну Ярославну россиянкой.

Чепинога о Путине: Анна Ярославна ему, подлецу. Пусть тебе Надежда Кадышева снится по ночам. Голая, бля, и с веером МИР, ПОЛИТИКА Чепинога о Путине: Анна Ярославна ему, подлецу. Пусть тебе Надежда Кадышева снится по ночам. Голая, бля, и с веером 29 мая, 2017 23.06 |комментариев: coreola.addurl('articles[190559]', '190559'); //coreola.addurl('totalcomments[190559]', '190559');

С королевы Франции Анны начались украинско-французские двусторонние отношения, а не российско-французские, как утверждает президент РФ Владимир Путин. Об этом написал украинский нардеп Виталий Чепинога.

→   ПУБЛИКАЦИИ все публикации→   Колесников: Кто был главнее: Янукович или Ахметов? Наверное, Коломойский   Колесников: Кто был главнее: Янукович или Ахметов? Наверное, Коломойский G Дмитрий ГОРДОН   Ганапольский: Путина я предал с удовольствием. Никакой проблемы. Могу предать его еще 20 раз   Ганапольский: Путина я предал с удовольствием. Никакой проблемы. Могу предать его еще 20 раз G Алеся БАЦМАН   Парасюк: В 2014-м условия начал выполнять только Коломойский. Остальные олигархи пошли к Порошенко с чемоданами налички защищать свои схемы   Парасюк: В 2014-м условия начал выполнять только Коломойский. Остальные олигархи пошли к Порошенко с чемоданами налички защищать свои схемы G Наталия ДВАЛИ    

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все спецпроекты → В Вышгороде появилась скульптура Анны Ярославны. Фоторепортаж / ГОРДОН

ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений.      

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