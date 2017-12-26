Дочь Ярослава Мудрого Анна была русской княжной, потому что ее отец "никогда не называл себя киевским князем", считает прежний премьер-министр Украины Николай Азаров.→ ПОЛИТИКА Климкин заявил, что если Анна Ярославна – россиянка, то Пушкин – украинец 30 мая, 2017 18.19 |комментариев: coreola.addurl('articles[190696]', '190696'); //coreola.addurl('totalcomments[190696]', '190696'); Есть все основания считать поэта Александра Пушкина украинцем, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Так он отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего киевскую княжну Анну Ярославну россиянкой. → МИР, ПОЛИТИКА Чепинога о Путине: Анна Ярославна ему, подлецу. Пусть тебе Надежда Кадышева снится по ночам. Голая, бля, и с веером 29 мая, 2017 23.06 |комментариев: coreola.addurl('articles[190559]', '190559'); //coreola.addurl('totalcomments[190559]', '190559'); С королевы Франции Анны начались украинско-французские двусторонние отношения, а не российско-французские, как утверждает президент РФ Владимир Путин. Об этом написал украинский нардеп Виталий Чепинога. → ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ Колесников: Кто был главнее: Янукович или Ахметов? Наверное, Коломойский G Дмитрий ГОРДОН Ганапольский: Путина я предал с удовольствием. Никакой проблемы. Могу предать его еще 20 раз G Алеся БАЦМАН Парасюк: В 2014-м условия начал выполнять только Коломойский. Остальные олигархи пошли к Порошенко с чемоданами налички защищать свои схемы G Наталия ДВАЛИ Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА В Украине от правоохранителей скрываются 43 тыс. граждан. Инфографика 100 депутатов-"кнопкодавов ". "Чесно" составило антирейтинг нарушителей Конституции в Верховной Раде. Инфографика Минобразования Украины назвало наиболее и наименее популярные специальности у абитуриентов. Инфографика В Украине чаще только угоняют машины ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. Инфографика В год каждый украинец тратит на Верховную Раду 72 грн. Иконографика вся инфографика → function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

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