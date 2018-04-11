Удар будет нанесен и противопоставить ему Кремль ничего не сможет.

Неотвратимость скорого удара США по территории Сирии в некотором смысле подтвердило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), которое рекомендовало авиакомпаниям избегать сирийское воздушное пространство, информирует svodka.net.

Что примечательно, одной из причин рекомендованного запрета на полеты над Сирией является, помимо угрозы оказаться на пути следования к заветной цели Томагавка, “сбои в работе систем навигации и радиооборудования ”. То есть, иными словами, не исключено, что параллельно с ударами крылатыми ракетами класса “воздух-земля” будет задействовано и радио-электронное подавление, дабы исключить или минимизировать потери от применения противником систем ПВО.

Очевидно, что удар будет нанесён в ближайшее время… часы? Минуты? Быть может Томагавки уже стартовали из своих ПУ? Но изюм даже не в этом, а в том, как проявит себя в этой ситуации Россия.

Великая сверхдержава сейчас всячески пытается хорохориться на сообщениях о присутствии в регионе эсминцев ВМС США и полной готовности американцев разнести все намеченные цели. В небо поднимаются истребители с подвешенными ПКР, так, словно они готовы атаковать Donald Cook. Но все мы прекрасно понимаем, что это все дешевая показуха.

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Удар будет нанесен и противопоставить ему Кремль ничего не сможет. Как и тогда, когда перестреляли вагнеровцев, словно в тире. Да и в предыдущие разы, когда томагавки приземлялись на сирийские ангары и колоны.

А потому, тишина в сирийском небе, как предвестник очередного позора, одной державы с манией величия.

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