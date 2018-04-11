Введение в 2014 году антироссийских санкций ознаменовало собой окончание продолжавшихся четыре века попыток России стать частью «Западной цивилизации», возврат на оставленный после разрыва с Золотой Ордой и начала «вестернизации» Лжедмитрия Восток также нецелесообразен, в будущем Россию ждет «эпоха 14+», вероятно, целые века геополитического одиночества, полагает помощник президента России Владислав Сурков.

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», — пишет Сурков в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье «Одиночество полукровки (14+)».



По словам Суркова, Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. И как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична. И одинока.

«Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит», — уверен Сурков.

По его словам, одиночество еще не означает изоляции, и Россия будет «общаться» с другими цивилизациями. Будет торговать с ними, будет привлекать инвестиции, будет соперничать и сотрудничать. Будет воевать с ними, предупреждает помощник главы государства, ведь война — это тоже «способ общения».

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«Будет трудно», — прогнозирует Сурков, цитируя композицию Oxxxymiron, герой которой интересуется тем, когда же, наконец, кончатся тернии и начнутся звезды. «Будет интересно. И звезды будут», — обещает Сурков.

Автор: Евгений Калюков.

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